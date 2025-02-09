Adana Demirspor Galatasaray karşısında sahadan çekildi

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Adana Demirspor Galatasaray karşısında sahadan çekildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi.

Süper Lig'in 23.haftasında oynanan karşılaşmada Adana Demirsporlu oyuncular Galatasaray maçında sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti. Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı.

Galatasaray 1-0 öndeyken 30. dakikada Yusuf Barasi'nin sakatlığının olduğu sırada gerçekleştirilen konuşmanın ardından konuk ekip sahadan çekildi. Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, 'Sahadan çekiliyoruz.' diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.

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