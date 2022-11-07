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Adana Demirspor'da flaş ayrılık

Adana Demirspor'da yıldız isimle yollar ayrıldı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 10:01
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Adana Demirspor sezon başında transfer ettiği Artem Dzyuba ile yollarını ayırdı

Adana Demirspor'da flaş ayrılık
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Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor forvet oyuncusu Artem Dzyuba ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Sezon başında Mario Balotelli'nin ayrılığı sonrasında kadroya katılan Rus yıldız, Adana Demirspor formasıyla 5 maça çıkarken takıma 1 gol katkısı sağlamıştı. 

TFF'ye sözleşme feshi için yapılan bildirim şu şekilde;

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