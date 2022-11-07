Adana Demirspor'da flaş ayrılık

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor forvet oyuncusu Artem Dzyuba ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Sezon başında Mario Balotelli'nin ayrılığı sonrasında kadroya katılan Rus yıldız, Adana Demirspor formasıyla 5 maça çıkarken takıma 1 gol katkısı sağlamıştı.

TFF'ye sözleşme feshi için yapılan bildirim şu şekilde;