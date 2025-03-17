Adana Demirspor Süper Lig'e 4 sezon tutunabildi

Süper Lige veda eden Adana Demirspor oynadığı 26 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Mavi beyazlılar çeşitli gerekçelerle verilen 12 puan silme cezası nedeniyle -2 puana düştüğü ligde 19. ve son sıradan kurtulamadı.

Ligin 28'inci haftasını bay geçen Adana Demirspor'un, Sipay Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmesiyle sezonu son 4 takım arasında bitirmesi kesinleşti.

SEZONA TRANSFERSİZ BAŞLADI

Küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Adana Demirspor, FIFA'nın önceki sezon getirdiği transfer yasağını kaldıramadı. Sezon başında birçok oyuncusuyla yollarını ayıran mavi-lacivertli ekip, lige takviyesiz başladı.

Ligin ilk 6 haftasında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Adana Demirspor'da teknik direktör Michael Valkanis dönemi sona erdi.

Yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkılan 6 maçta da kötü gidişatın durdurulamadığı mavi-lacivertlilerde teknik direktörlüğe Mustafa Dalcı getirildi. Süreci tersine çevirmekte zorlanan Adana ekibi, Dalcı yönetiminde oynadığı 8 lig maçında 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Adana Demirspor, Dalcı'nın ardından Manchester City'nin altyapısında görev yapan Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-lacivertliler, Avcı yönetimindeki 6 maçta da 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

12 PUAN SİLME CEZASI GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 6 Aralık 2024'te eksiklerini tamamlamadığı gerekçesiyle Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildiğini duyurdu.

Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat'ta deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekilen Akdeniz ekibine, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca 3 puan silme cezası verildi.

FIFA Disiplin Komitesinin de 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası uygulamasıyla ligde zor günler geçiren Adana ekibinin puan silme cezası 12'ye yükseldi.