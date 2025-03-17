Adana Demirspor Süper Lig'e 4 sezon tutunabildi

Kaynak: AA
Adana Demirspor Süper Lig'e 4 sezon tutunabildi

Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 26 yıllık hasretin ardından çıktığı ligdeki macerasını 4 sezon sürdürebildi.

Süper Lige veda eden Adana Demirspor oynadığı 26 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Mavi beyazlılar çeşitli gerekçelerle verilen 12 puan silme cezası nedeniyle -2 puana düştüğü ligde 19. ve son sıradan kurtulamadı.

Ligin 28'inci haftasını bay geçen Adana Demirspor'un, Sipay Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmesiyle sezonu son 4 takım arasında bitirmesi kesinleşti.

SEZONA TRANSFERSİZ BAŞLADI

Küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Adana Demirspor, FIFA'nın önceki sezon getirdiği transfer yasağını kaldıramadı. Sezon başında birçok oyuncusuyla yollarını ayıran mavi-lacivertli ekip, lige takviyesiz başladı.

Ligin ilk 6 haftasında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Adana Demirspor'da teknik direktör Michael Valkanis dönemi sona erdi.

Yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkılan 6 maçta da kötü gidişatın durdurulamadığı mavi-lacivertlilerde teknik direktörlüğe Mustafa Dalcı getirildi. Süreci tersine çevirmekte zorlanan Adana ekibi, Dalcı yönetiminde oynadığı 8 lig maçında 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Adana Demirspor, Dalcı'nın ardından Manchester City'nin altyapısında görev yapan Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-lacivertliler, Avcı yönetimindeki 6 maçta da 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

12 PUAN SİLME CEZASI GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 6 Aralık 2024'te eksiklerini tamamlamadığı gerekçesiyle Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildiğini duyurdu.

Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat'ta deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekilen Akdeniz ekibine, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca 3 puan silme cezası verildi.

FIFA Disiplin Komitesinin de 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası uygulamasıyla ligde zor günler geçiren Adana ekibinin puan silme cezası 12'ye yükseldi.

Son Haberler
Trabzonspor’un oyuncusunda doping tespit edildi
Trabzonspor’un oyuncusunda doping tespit edildi
Ters yönde ilerleyen kadın sürücüye ağır ceza!
Ters yönde ilerleyen kadın sürücüye ağır ceza!
Hakkında "Öldü" diye haberler çıkıyordu... Spekülasyonlara son verildi… İlk fotoğraf paylaşıldı
Hakkında "Öldü" diye haberler çıkıyordu... Spekülasyonlara son verildi… İlk fotoğraf paylaşıldı
Telegram kurucusu Durov, Fransa’dan izin alıp Dubai’ye döndü
Durov, Fransa’dan izin alıp Dubai’ye döndü
Asırlık 6 halıyı sırtlayıp çaldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi
Asırlık 6 halıyı sırtlayıp çaldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi