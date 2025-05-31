Adana Demirspor tarihi tersten yazdı: İki puan

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Mücadele 2-2 berabere tamamlandı.

Adana Demirspor, Süper Lig'de bir sezonda 92 golle en fazla gol yiyen takım oldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

11. dakikada sol kanattan Alioui'nin kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Ali Yavuz Kol'un pasında sol çaprazda topla buluşan Alioui'nin şutu filelerle buluştu. 1-0

22. dakikada Sorescu'nun ortasında seken topa Maxim vuruşunda top Yusuf Buğra'ya çarparak kornere çıktı.

30. dakikada sağ çaprazdan kaleye sokulan Sorescu, kaleci Murat'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyon sonrası Hakem Alpaslan Şen penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada beyaz noktanın başına geçen Maxim topu ağlara yolladı. 1-1

35. dakikada sağ kanattan Fougeu'nin yerden ortasında Alioui'nin gelişine vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1

59. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Maxim'in şutunda kaleci Murat meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.

64. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun ortasında ceza sahası içinde Boateng'in kafa vuruşunda top filelerle buluşturdu. 2-2

81. dakikada sol kanattan Sefa'nın kullandığı köşe atışında arka direkte Aymbetov’un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

