Adana Demirspor-Trabzonspor maçının 11’leri belli oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.



Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Avusturyalı Alan Kijas oldu. Mücadele beİN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'de geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-0 yenen bordo-mavililer, çıkışını Adana Demirspor'u karşısında sürdürmek istiyor.



Ligde 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan 9. sıradaki Karadeniz ekibi, küme düşmesi kesinleşen son sıradaki rakibini karşısında 3 puanla dönmeyi hedefliyor.



Eksi 2 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 39 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor ile mücadele edecek.

Karşılaşmada sahaya çıkacak 11’ler şöyle:

Adana Demirspor: Vedat, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Tayfun, Bünyamin, İzzet, Ozan, Osman, Aymbetov



Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Batagov, Mustafa, Malheiro, Jabol, Mendy, Cham, Cihan, Visca, Banza.