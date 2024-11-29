Adana Demirspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Adana Demirspor yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Kulüpten gerçekleştirilen açıklamada sezon sonuna kadar Mustafa Dalcı'yla sözleşme imzalandığı ifade edildi. Mustafa Dalcı son olarak Manisa FK'da görev yapmıştı.

SERKAN DAMLA AYRILDI

Adana Demirspor'da teknik sorumlu Serkan Damla önceki gün gerçekleştirdiği açıklamayla görevinden ayrıldığını açıkladı.

Damla açıklamasında, "Adana Demirspor taraftarı, kulüp personellerimiz ve beni bir an yalnız bırakmayan teknik ekibime çok teşekkür ederim. En büyük temennim sezon sonunda Adana Demirspor'un ligde kalmasıdır. Sevgi ve saygılarımla..." ifadelerini kullandı.