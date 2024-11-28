Adana Demirspor yeni teknik direktörünü buldu

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Adana Demirspor yeni teknik direktörünü buldu

Süper Lig’in son sırasında yer alan Adana Demirspor yeni teknik direktörünü buldu. Serkan Damla’nın ayrılması sonrası Adana temsilcisi Murat Dalcı ile anlaştı.

Serkan Damla ile yollarını ayıran Adana Demirspor, yeni teknik direktörünü belirledi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar anlaştı.


Tecrübeli çalıştırıcının resmi imza için Adana'ya indiği belirtildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Son olarak 1. Lig ekibi Manisa FK'yi çalıştıran Dalcı, Nisan 2024'te Ege ekibinden ayrılmıştı.

Adana Demirspor, 13'üncü hafta sonunda Kasımpaşa ve Kayserispor beraberlikleriyle aldığı 2 puanla 18'inci sırada yer alıyor.

Son maçta deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, ligin en az gol atıp, kalesinde en fazla gol gören takımı konumunda.

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