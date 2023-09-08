Adana Demirspor'a Azeri kaleci

Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, kaleye takviye yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler 29 yaşındaki Magomedaliev ile anlaşma sağladı.
Akdeniz ekibi, Magomedaliev ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. (AA)
Yukatel Adana Demirspor, Azerbaycanlı kaleci Shahruddin Magomedaliev'i renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, kaleye takviye yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler 29 yaşındaki Magomedaliev ile anlaşma sağladı.
Akdeniz ekibi, Magomedaliev ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. (AA)