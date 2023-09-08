Adana Demirspor'a Azeri kaleci

Yukatel Adana Demirspor, Azerbaycanlı kaleci Shahruddin Magomedaliev'i renklerine bağladı.

KAYNAK: AA
Adana Demirspor'a Azeri kaleci

Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, kaleye takviye yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler 29 yaşındaki Magomedaliev ile anlaşma sağladı.

Akdeniz ekibi, Magomedaliev ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. (AA)

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