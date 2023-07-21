Adana Demirspor'a Manisa şoku

Adana Demirspor, hazırlık maçında Manisa FK ile karşı karşıya geldi.

KAYNAK: AA
Adana Demirspor'a Manisa şoku

Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor, hazırlık maçında 1. Lig takımı Manisa FK'ye 3-2 yenildi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kamp yapan Manisa FK ile çalışmalarını Karacasu Beldesinde bulunan bir otelde sürdüren Adana Demirspor hazırlık maçında karşılaştı.

Otelin antrenman sahasında oynanan karşılaşmada Adana Demirspor'un gollerini 19. dakikada Cherif Ndiaye ve 80. dakikada Yusuf Sarı kaydetti.

Manisa FK'nın gollerini ise 45. dakikada Oğuz Gürbudak, 45+1. dakikada Gakpa ve 75. dakikada Bedirhan Altunbaş attı. (AA)

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