Adana Demirspor’a şaşkınlık yaratan golcü

Geçtiğimiz sezonu 4. tamamlayarak kulüp tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Adana Demirspor sürpriz bir ismi renklerine bağladı.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ADANA'YA GELECEK
Fanatik’in haberine göre, Adana Demirspor, Serie A ekiplerinden Salernitana'da forma giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Simy'i kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu önümüzdeki günlerde Adana'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.
GEÇTİĞİMİZ SEZON GOL ATAMADI
Geçtiğimiz sezonu Serie B ekiplerinden Benevento'da kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki forvet 22 maçta forma giyerken gol ya da asist kaydedemedi.