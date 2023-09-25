Adana Demirspor'da 10 futbolcu Beşiktaş maçında yok

Süper Lig'de Adana Demirspor, Kasımpaşa'ya 2-1 yenilirken, Beşiktaş maçı öncesi de ağır yara aldı.

Çarşamba günü erteleme maçında Beşiktaş'ın karşısına çıkacak olan Adana temsilcisinde kırmızı kart gören Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Ertaç Özbir cezalı duruma düştü.

Ayrıca erteleme maçı olduğu için, maçın normal tarihinde kadroda olmayan isimler statü gereği forma giyemiyor. Böylece de eksik sayısı 10'a çıkıyor.

Adana Demirspor'da Beşiktaş maçında oynayamayacak futbolcular şunlar:

Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Ertaç Özbir, Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş.