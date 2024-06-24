Adana Demirspor'da flaş istifa

Adana Demirspor'dan sürpriz bir istifa haberi geldi.

Kulübün 2. başkanı Metin Korkmaz istifa etti.

Korkmaz, geçen sezon Murat Sancak'ın istifasının ardından başkanlık da yapmıştı. Sancak'ın tekrar başkanlığa dönmesiyle de 2. başkanlık görevini üstlenmişti.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz 2. Başkanı Sayın Metin Korkmaz istifa etmiş olup; istifası Başkanımız Sayın Murat Sancak tarafından kabul edilmiştir. Sayın Korkmaz'a bugüne kadarki katkı ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz."

