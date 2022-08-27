Adana Demirspor'da Montella Balotelli gerginliği

Ümraniyespor maçının son düdüğü ile birlikte Adana Demirspor'da Vincenzo Montella, sinirli bir şekilde Balotelli'nin üzerine gitti. Diğer futbolcular araya girdi.
Ümraniyespor maçının son düdüğü ile birlikte Adana Demirspor'da Vincenzo Montella, sinirli bir şekilde Balotelli'nin üzerine gitti. Diğer futbolcular araya girdi.
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