Adana Demirspor’da Mustafa Dalcı dönemi 10 maç sürdü

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Adana Demirspor’da Mustafa Dalcı dönemi 10 maç sürdü

Süper Lig’in son sırasında bulunan Adana Demirspor, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı. Dalcı, sadece 10 maçta takımın başında bulunabildi.

Adana Demirspor'da Mustafa Dalcı dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Bu sezon Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'a imza atan Mustafa Dalcı, 10 maçta takımının başında sahaya çıktı.

Dalcı bu maçlarda üç galibiyet ve yedi beraberlik elde etti. Bu galibiyetlerin ikisi ligde, biri Türkiye Kupası'nda geldi.

Süper Lig'de geride kalan 21 haftada Adana Demirspor topladığı beş puanla son sırada yer alıyor.

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