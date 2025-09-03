Adana Demirspor'da tarihi karar! Murat Sancak hisselerini devrediyor

Adana Demirspor’da tarihi bir gelişme yaşandı. Kulübün hisseleri, yapılan görüşmelerin ardından Başkan Murat Sancak tarafından Adana Demirspor Kulübü Derneği’ne devrediliyor.

MURAT SANCAK’TAN TARİHİ KARAR

Yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Murat Sancak’ın hisseleri derneğe devretmeyi kabul ettiği belirtildi. Resmi işlemlerin kısa sürede tamamlanacağı ve süreçle ilgili tüm tarafların şeffaf biçimde bilgilendirileceği vurgulandı.

ARTIK TARAFTARLAR YÖNETECEK

Hisselerin devrinin ardından kulübün yönetimi Adana Demirspor Kulübü Derneği’ne geçti. Böylece Adana Demirspor’un yönetiminde artık taraftarların ağırlığı olacak. “Şimşekler Grubu” başta olmak üzere camianın önde gelen isimleri yeni dönemde kulübün geleceğine yön verecek.