Adana Demirspor’da teknik direktör adayları belli oldu

Adana Demirspor’un İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Andrea Pirlo ve Razvan Lucescu ile görüşüldüğü iddia edildi.

Adana Demirspor’da teknik direktör adayları belli oldu

Bu sezon Süper Lig’de 4. olan ve Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nı kazanması ile Avrupa Konferans Ligi’nde ön eleme oynamaya hak kazanan Adana Demirspor’da Vincenzo Montella’nın takımdan ayrılmaya karar vermesi üzerine teknik direktör arayışı başladı. Sports Digitale’de yer alan habere göre, Avrupa’da gruplara kalmayı planlayan Adana temsilcisi teknik direktörlük koltuğu için Andrea Pirlo ve Razvan Lucescu ile görüşüyor.

ANDREA PİRLO
Teknik direktörlük kariyerine efsanesi olduğu Juventus’ta başlayan Andrea Pirlo sezon başında Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük’ün başına geçmişti. Genç teknik direktör yönetimindeki Karagümrük bu sezon Süper Lig’de çıktığı 36 maçta 13 galibiyet 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak topladığı 51 puanla ligi 7. sırada bitirmişti.

RAZVAN LUCESCU
Teknik direktörlük görevi için düşünülen bir diğer isim Razvan Lucescu ise şuan da Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK’un başında bulunuyor. Lucescu yönetimindeki PAOK Yunanistan Ligi’ni bu sezon 4. sırada tamamladı. Ravzan Lucescu burada daha önce 1 lig şampiyonluğu ve 2 kez lig kupasını kazanmıştı.

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