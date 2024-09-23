Adana Demirspor’da Valkanis dönemi sona erdi

Süper Lig’de üst üste kötü sonuçlar alan bir takım daha teknik direktörü ile yollarını ayırdı. Adana Demirspor, Teknik Direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdığını duyurdu. Adana kulübü yaptığı açıklamada "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

Adana Demirspor, Valkanis yönetiminde ligdeki 6 maçta 5 mağlubiyet alarak 1 defa beraberlik aldı ve hiç galip gelemedi.

50 yaşındaki Avustralyalı teknik adam daha önce Hapoel Tel Aviv, Eupen, Melbourn City gibi takımları da çalıştırmıştı.

Valkanis ile yolların ayrılması sonrası Adana Demirspor, sezona başladığı teknik direktçrü ile yollarını ayıran 3. takım oldu. Daha önce Hatayspor Özhan Pulat ile yollarını ayırırken, Trabzonspor’da ise Abdullah Avcı dönemi sona ermişti.