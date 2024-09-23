Adana Demirspor’da Valkanis dönemi sona erdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adana Demirspor’da Valkanis dönemi sona erdi

Süper Lig’de çıktığı 6 maçta sadece 1 beraberliği bulunan Adana Demirspor’da teknik direktör değişimi yaşandı. Adana ekibinde Valkanis dönemi sona erdi.

Süper Lig’de üst üste kötü sonuçlar alan bir takım daha teknik direktörü ile yollarını ayırdı. Adana Demirspor, Teknik Direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdığını duyurdu. Adana kulübü yaptığı açıklamada "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

Adana Demirspor, Valkanis yönetiminde ligdeki 6 maçta 5 mağlubiyet alarak 1 defa beraberlik aldı ve hiç galip gelemedi.

50 yaşındaki Avustralyalı teknik adam daha önce Hapoel Tel Aviv, Eupen, Melbourn City gibi takımları da çalıştırmıştı.

Valkanis ile yolların ayrılması sonrası Adana Demirspor, sezona başladığı teknik direktçrü ile yollarını ayıran 3. takım oldu. Daha önce Hatayspor Özhan Pulat ile yollarını ayırırken, Trabzonspor’da ise Abdullah Avcı dönemi sona ermişti.

Son Haberler
Yüksekova'da gece gündüz oldu
Yüksekova'da gece gündüz oldu
Düzce'de 17 tabanca 9 tüfek ele geçirildi
Düzce'de 17 tabanca 9 tüfek ele geçirildi
Yumurta Alzheimer riskini azaltıyor mu? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Yumurta Alzheimer riskini azaltıyor mu? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
TCMB’den kartlı harcamalar incelemesi
TCMB’den kartlı harcamalar incelemesi
Cam silerken 7’nci kattan düşerek hayatını kaybetti
Cam silerken 7’nci kattan düşerek hayatını kaybetti