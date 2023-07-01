Adana Demirspor'dan Edinson Cavani açıklaması. Murat Sancak duyurdu

Editör: Barış Atakan

Adana Demirspor'un Uruguaylı dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani için girişimde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Teknik direktörlüğe Patrick Kluivert'ı getiren başkan Murat Sancak'ın formasını giydiği Sevilla'dan bir yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen ayrılmak isteyen Cavani'nin menajeriyle görüştüğü belirtilmişti.

İspanyol basınında çıkan haberde Napoli, PSG ve Manchester United gibi devlerin formasını giyen Edinson Cavani için kardeşi olan ve aynı zamanda menajerliğini yapan Nando Guglielmone ile Sancak'ın temas kurduğu duyurulmuştu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, iddiaların ardından Skorer'e özel açıklamalarda bulundu. Cavani'nin transfer gündemlerine geldiğini ifade eden Sancak, "Ama bu şartlarda alamayız. Ekonomik olarak maliyeti çok yüksek. Büyük ihtimalle Suudi Arabistan'a gidecek" dedi.