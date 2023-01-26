Boluspor ile anlaştı: Adana Demirspor Berk Yıldız ile yollarını ayırdı

BOLUSPOR İLE ANLAŞTI

Adana Demirspor Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Berk Yıldız'ın Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor ile anlaştığı, kulüple sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.