8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Montella isyan etti: Anlamakta zorluk çekiyorum

Montella isyan etti: Anlamakta zorluk çekiyorum

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montello, Gaziantep FK maçından sonra açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 07:15
Takip Et

Adana Demirspor'dan hakeme tepki

Montella isyan etti: Anlamakta zorluk çekiyorum
+
Aa
-

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montello, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Montella, maça etkili başladıklarını ve oyuncuların ortaya koyduğu performanstan memnun kaldığını belirterek, "Maçı analiz ederken çok iyi performans gösterdik, zor bir deplasmandı. Çok fazla pozisyon bulduğumuz ama değerlendiremediğimiz aksiyonlarımız var. İlk yarıda çok basit şekilde öne geçebilirdik. İkinci yarıda golden sonra ikinci golü bulabilir ve maçı kapatabilirdik. Sonrasında rakip 10 kişi kaldı. Bizde gol yedikten sonra biraz duraksama yaşadık. Genel olarak çok iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Tabii üç puan alamadığımız için üzgünüz. Çünkü rakip 10 kişi kaldığında bir kaç pozisyon bulduk net bir şekilde. Rakibe genel olarak net bir pozisyon vermedik, gol haricinde." ifadelerini kullandı.

Montella, hakemin maçın sonuna ilave ettiği dakikayı eleştirerek, "Maçın ikinci yarısında iki tane net 6 dakika geçmiş oynanmayan bir dakika var. Neden sadece 6 dakika uzatma veriliyor. Bunları anlamakta zorluk çekiyorum." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
1
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿BBP'de şok istifa. "AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum"
2
﻿BBP'de şok istifa.
﻿BBP'de şok istifa. "AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum"
﻿İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
3
﻿İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
﻿İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
4
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
5
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Aday kim olacak sorusuna Ahmet Davutoğlu'ndan iktidarın kafasını karıştıracak yanıt
6
﻿Aday kim olacak sorusuna Ahmet Davutoğlu'ndan iktidarın kafasını karıştıracak yanıt
﻿Aday kim olacak sorusuna Ahmet Davutoğlu'ndan iktidarın kafasını karıştıracak yanıt
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
7
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿Adana Seyhan Belediyesi personel alacak
﻿Adana Seyhan Belediyesi personel alacak
﻿Adana Seyhan Belediyesi personel alacak
﻿Montella isyan etti: Anlamakta zorluk çekiyorum
﻿Montella isyan etti: Anlamakta zorluk çekiyorum
﻿Montella isyan etti: Anlamakta zorluk çekiyorum
﻿Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Global Aviation Services personel alacak
﻿Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Global Aviation Services personel alacak
﻿Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Global Aviation Services personel alacak
﻿Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 200 personel alacak
﻿Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 200 personel alacak
﻿Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 200 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.