Adana Demirspor’un 16 yaşındaki kalecisi Beşiktaş’a geçit vermedi

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Adana Demirspor’un 16 yaşındaki kalecisi Beşiktaş’a geçit vermedi

Beşiktaş’ın Adana Demirpsor’a 2-1 mağlup olduğu maçta 16 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer2in performansı görenleri hayran bıraktı. Genç kaleci, Beşiktaş’a geçit vermeyerek galibiyette kilit rol oynayan isimlerden biri oldu.

Beşiktaş, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazlıların, ligin son sırasında bulunan ve -1 puanı bulunan rakibine mağlup olması ve oynadığı etkisiz oyun taraftarları isyan ettirdi.

Beşiktaş’ın mağlup olduğu maçtaki en dikkat çeken performans, Adana Demirpsor’un 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer’den geldi. Genç kaleci, kalesinde 1 gol görmesine rağmen, Beşiktaş’a çektiği 10 isabetli şuta rağmen geçit vermedi ve takımının galibiyetinde kilit rol oynadı. 16 yaşındaki kalecinin performansı görenleri hayran bıraktı.

"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ BÖYLE MAÇLARIN HAYALİNİ KURDUM"

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Deniz, “Beşiktaş maçı öncesi iyi çalıştık. İlk galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah takımı ligde tutacağız. Ağabeylerimin ayağına sağlık, taraftarlarımıza da teşekkürler. Küçüklüğümden beri böyle maçların hayalini kurdum, bu maçlarda oynamayı hayal ettim. Belki bu maçtan sonra uyuyamam” dedi.

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