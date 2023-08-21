Adana Demirspor'un aklı fikri Avrupa'da. Abdullah Şaşkın yazdı

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Maç Eryaman Stadı yerine İstanbul Olimpiyat Stadında oynandı.

Hep bir sorun olmuştur bizim ülkedeki stadyumların zeminleri.

Geçtiğimiz hafta Osijek’e yenilse de play-off turunu garantileyen Adana Demirspor, lige de Rizespor galibiyeti ile başlamıştı.

Ankaragücüne dönecek olursak lige pek de iyi başlamadılar. Kasımpaşa’ya 3-2 yenildiler ve 0 puanla kaldılar.

Neyse biz maça dönelim.

Maça Ankaragücü hızlı başladı. 4. dakikada Efkan ceza sahası sağ çaprazdan çok iyi ortaladı. Cephas’ın altı pasın önünden kafa vuruşu dışarı gitti.

7.dakikada ise Sowe, merkezde ceza sahasının önünden şutunu çekse de top az farkla dışarıya çıktı.

Ankaragücü, beklenenden daha üstünlük kurma peşinde ve bunu da başardılar.

10. dakikada Akdeniz ekibi topu kaybetti ve başkent ekibinin atağı başladı.

Sowe ceza sahası sağ çaprazından kaleye vurdu ama kaleci Ertaç gole izin vermedi.

21. dakikada ise işler tersine dönmeye başladı. Adana Demirspor’da Rodrigues, sol kanatta ceza sahasının uzağından ortaladı ve Ankaragücü’nden Niang’a çarpan savunmadan döndü. Fakat top oyuncunun eline çarpmıştı, açıkça görülüyordu. Hakem sonrasında VAR’a gitti ve penaltı hükmüne vardı.

25. dakikada penaltıyı Niang gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Ayrıca Senegalli oyuncu siftahını da yaptı.

Adana Demirspor, durur mu? Durmaz.

Oyuna tempoyu Mavi Beyazlılar getirdi.

28. dakikada Yusuf Erdoğan’ın sağ çaprazdan içeriye çevirdiği topa golü atan Niang vursa da top savunmadan döndü.

42. dakikada skora denge geldi.

Tolga Ciğerci’nin şutu kaleci Ertaç’tan döndü ve Efkan da bu topu tamamladı. Skor’u 1-1’e getirdi.

45+4’te ise Ankaragücü penaltı bekledi. Tolga Ciğerci’nin penaltı noktasının gerisinden çektiği şut savunmadan geri döndü. Tribünler penaltı beklese de maçın hakemi penaltı vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla noktalandı.

İkinci yarıda bir Adana geldi, bir Ankaragücü.

51. dakikada Ankaragücü tehlikeli geldi. Kitsiou, ceza sahası sağ çaprazından içeri çevirse de savunma Sowe’den önce müdahale etti.

Ankaragücü yine etkili geldi.

56. dakikada Renaldo Cephas, sol kanattan içeriye orta açtı ve Sowe’nin vuruşuyla gelişen atakta top ağlarla buluşmadı.

61. dakikada bu sefer Adana Demirspor tehlikeli geldi.

Ama öyle bir geldi ki…

Yusuf Erdoğan’ın ceza sahası sağ çaprazından sert vursa da Mert Çetin, topu çizgiden çıkardı.

82. dakikada ise Adana Demirspor’dan Nani kontraatağa çıkmak istese de savunma hemen araya girdi.

Maç bu skorla bitti.

Haliyle kazanan olmadı.

Adana’nın aklı Avrupa’da.

Lig de umrunda olsa da etkili bir oyun sergileyemediler bugün.