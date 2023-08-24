Adana Demirspor'un Genk maçı 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Adana Demirspor, Genk'e konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu.

Adana Demirspor'un Genk maçı 11'i belli oldu

Tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarına katılan Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Akdeniz temsilcisinin 2. ön eleme turunda Cluj'u, 3. ön eleme turunda ise Osijek'i geçmesinin ardından şimdi de Belçika temsilcisi Genk'i play-off turunda geçmeyi istiyor.

Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu:

Genk: Munoz, Sadick, McKenzie, Kayembe, El Khannous, Galarza, Hrosovsky, Fadera, Sor, Oyen

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Ndiaye

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