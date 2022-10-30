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Montella: Ağzımızda acı bir tat var

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kayserispor'la 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 20:11
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Adana Demirspor'un hocası Montella'dan açıklama

Montella: Ağzımızda acı bir tat var
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Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Kayserispor karşısında 2-0 öne geçtikleri maçta skor avantajını koruyamadıklarını belirtti.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı kusursuz bir futbol oynadıklarını belirterek, "Tabii ki ağzımızda acı bir tat var. Çünkü 2-0 öne geçmiştik. Sıcağı sıcağına analiz ettiğimizde takımımızın ilk yarıyı muazzam bir futbolla bitirdiğini söyleyebilirim." dedi.

Maçı koparacak çok sayıda pozisyon yakalamalarına rağmen değerlendiremediklerini ifade eden Montella, "İlk yarı rakibe neredeyse hiçbir şey bırakmadık. İkinci golü de atabilirdik. Futbol böyle bir oyun. Organize takımlara karşı eğer oyunu kapatmazsanız, kaybetme riskiniz de oluyor. Takımımı tebrik etmek istiyorum. Skor 2-1 olduktan sonra da gol atıp maçı koparabilirdik. Rakibi tebrik etmek istiyorum. Onlar da sonuna kadar inandı." diye konuştu.

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