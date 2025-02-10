Adana Demirspor’un kararı Avrupa basınını şoke etti: Büyük skandal

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, Rams Park'ta karşılaştı. Maçın 12. dakikasında sarı kırmızılılar Morata'nın penaltı golüyle öne geçti. Karşılaşmanın 30. dakikasında Adana Demirspor sahadan çekildi. Bu olay Avrupa basınına da yansıdı.

Ortalığı ayağa kaldıran karar sonrası dış basında atılan manşetler şöyle:

La Gazzetta dello Sport: "Türk futbolunda inanılmaz gelişme! Galatasaray, Morata'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Rakip takım Adana Demirspor 20 dakika sonra sahayı terk etti."

Mundo Deportivo: "Türk futbolunda skandal! Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor, hakemin aleyhlerine verdiği tartışmalı karar sonrası sahadan çekildi."

Foot Mercato: "Türk futbolunda çılgın olaylar yaşanıyor. Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi. Büyük kulüpler birbirlerini suçlar şekilde açıklamalar yapıyor."

MARCA: "Türk futbolunda skandal! Morata penaltıdan golü attı. Rakip takım Adana Demirspor sahadan çekildi."

Record: "Galatasaray'ın Adana Demirspor'u konuk ettiği maçta Galatasaray lehine verilen tartışmalı penaltının ardından konuk ekip sahadan çekildi."

AS: "Morata'nın golünün ardından Adana Demirspor hakemi protesto etmek için 32. dakikada sahadan çekildi."

Aftonbladet: "Türk futbolunda skandal yaşanıyor. Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma, konuk ekibin protesto amacıyla maçı terk etmesi üzerine tatil edildi. Fenerbahçe ise sosyal medyada rakip takıma sert çıkışlarda bulunuyor."

The Sun: "Türkiye Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor maçında konuk ekipteki futbolcular, aniden sahayı terk ederek soyunma odasına yöneldi. Kafası karışan Galatasaraylı futbolcular da maç görevlileriyle birlikte aynı yolu izledi.