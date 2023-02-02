2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay Bayındır için kırmız kart istediler: Topu ceza alanı dışında mı tuttu?

Altay Bayındır için kırmız kart istediler: Topu ceza alanı dışında mı tuttu?

Adana Demirspor'da kırmız kart isyanı... Altay topu ceza sahası dışında elle mi tuttu?

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 21:14
Takip Et

Adana Demirspor'un kırmızı isyanı

Altay Bayındır için kırmız kart istediler: Topu ceza alanı dışında mı tuttu?
+
Aa
-

Adana Demirspor Fenerbahçe maçının ilk yarısına tartışmalı pozisyonlar damgasını vurdu.

Hakem Ali Palabıyık’ın kararlarına hem Fenerbahçeli hem de Adana Demirsporlu futbolcular sık sık itirazda bulundu.

Bir pozisyonda Adana Demirsporlu futbolcular Fenerbahçe kalecisi Altay'ın topu ceza sahası dışında kontrol ettiği gerekçesiyle uzun süre kırmızı kart itirazında bulundu.

Palabıyık pozisyonu devam ettirirken VAR'dan da bir uyarı gelmeyince karar değişmedi.

Sosyal medyada özellikle Galatasaraylı taraftarlar pozisyonu paylaşarak hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
2
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
3
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
4
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
5
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
6
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
7
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
﻿Afrika ülkeleri vakalar artarken kolera aşısı bulamıyor
﻿Afrika ülkeleri vakalar artarken kolera aşısı bulamıyor
﻿Afrika ülkeleri vakalar artarken kolera aşısı bulamıyor
﻿Biden'ın Beyaz Saray ekibinde ikinci değişiklik
﻿Biden'ın Beyaz Saray ekibinde ikinci değişiklik
﻿Biden'ın Beyaz Saray ekibinde ikinci değişiklik
﻿ABD'de bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları için 'kullanılmaması' tavsiyesi
﻿ABD'de bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları için 'kullanılmaması' tavsiyesi
﻿ABD'de bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları için 'kullanılmaması' tavsiyesi
﻿Göç İdaresi Başkanlığı, geçen ay 10 bin 520 düzensiz sığınmacının sınır dışı edildiğini bildirdi
﻿Göç İdaresi Başkanlığı, geçen ay 10 bin 520 düzensiz sığınmacının sınır dışı edildiğini bildirdi
﻿Göç İdaresi Başkanlığı, geçen ay 10 bin 520 düzensiz sığınmacının sınır dışı edildiğini bildirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.