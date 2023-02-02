Altay Bayındır için kırmız kart istediler: Topu ceza alanı dışında mı tuttu?

Adana Demirspor Fenerbahçe maçının ilk yarısına tartışmalı pozisyonlar damgasını vurdu.

Hakem Ali Palabıyık’ın kararlarına hem Fenerbahçeli hem de Adana Demirsporlu futbolcular sık sık itirazda bulundu.

Bir pozisyonda Adana Demirsporlu futbolcular Fenerbahçe kalecisi Altay'ın topu ceza sahası dışında kontrol ettiği gerekçesiyle uzun süre kırmızı kart itirazında bulundu.

Palabıyık pozisyonu devam ettirirken VAR'dan da bir uyarı gelmeyince karar değişmedi.

Sosyal medyada özellikle Galatasaraylı taraftarlar pozisyonu paylaşarak hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.