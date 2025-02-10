Adana Demirspor’un maçtan çekilmesi sonrası 2 kulüpten flaş açıklama

Galatasaray-Adana Demirspor maçında konuk ekibin sahadan çekilmesinin yankıları sürüyor. Bazı Anadolu ekiplerinin konuyla ilgili paylaşımları dikkat çekti.

Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir gün kulübün biri patlayacaktı Adana Demirspor patladı. Fenerbahçe ve Galatasaray tiyatrosuna Anadolu Kulüplerinin sabrı kalmamıştır! Bu iki takım diğer yancı avanelerini alsınlar, ayrı lig kursunlar. Anadolu ayrı lig kursun toplum temiz futbol izlesin" ifadelerini kullandı.

Bir gün kulübün biri patlayacaktı Adanademirspor patladı.



Fenerbahçe ve Galatasaray tiyatrosuna Anadolu Kulüplerinin sabrı kalmamıştır!



Bu iki takım diger yancı avanelerini alsınlar, ayrı lig kursunlar.Anadolu ayrı lig kursun toplum temiz futbol izlesin. — Adem Bulut (@Adbbulut) February 9, 2025

Gaziantep FK Yönetim Kurulu Üyesi Erim Arıkan da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Yetkili Kurumlarca 'Adaletin' sağlanamadığı bir ortamda, herkesin kendi adaletini sert bir şekilde uygulamaya koyması kaçınılmazdır. Son maçlardan sonraki beyanımızı tekrarlıyoruz; İki Büyük aynı ligde, Anadolu kulüpleri ayrı ligde oynasın!! Yabancı VAR/YOK Türk futboluna operasyon çekmeye başladı!! Yerli hakemleri aramaya başladıysak vay halimize.. Bu skandal Avrupa’da olsa kurumların başındakiler istifa etmişti! Bilmem anlatabildim mi?" dedi.