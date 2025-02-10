Adana Demirspor’un maçtan çekilmesi sonrası 2 kulüpten flaş açıklama

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Adana Demirspor’un maçtan çekilmesi sonrası 2 kulüpten flaş açıklama

Adana Demirspor’un Galatasaray maçından çekilmesinin yankıları devam ediyor. Süper Lig’den 2 kulübün yöneticileri sahadan çekilme kararı sonrası flaş açıklamalar yaptı.

Galatasaray-Adana Demirspor maçında konuk ekibin sahadan çekilmesinin yankıları sürüyor. Bazı Anadolu ekiplerinin konuyla ilgili paylaşımları dikkat çekti.

Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir gün kulübün biri patlayacaktı Adana Demirspor patladı. Fenerbahçe ve Galatasaray tiyatrosuna Anadolu Kulüplerinin sabrı kalmamıştır! Bu iki takım diğer yancı avanelerini alsınlar, ayrı lig kursunlar. Anadolu ayrı lig kursun toplum temiz futbol izlesin" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK Yönetim Kurulu Üyesi Erim Arıkan da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Yetkili Kurumlarca 'Adaletin' sağlanamadığı bir ortamda, herkesin kendi adaletini sert bir şekilde uygulamaya koyması kaçınılmazdır. Son maçlardan sonraki beyanımızı tekrarlıyoruz; İki Büyük aynı ligde, Anadolu kulüpleri ayrı ligde oynasın!! Yabancı VAR/YOK Türk futboluna operasyon çekmeye başladı!! Yerli hakemleri aramaya başladıysak vay halimize.. Bu skandal Avrupa’da olsa kurumların başındakiler istifa etmişti! Bilmem anlatabildim mi?" dedi.

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