Adana Demirspor’un sahadan çekilmesine isyan ettiler: Uyanık olun, bu bir oyun

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında ortalığı ayağa kaldıran bir karar çıktı. Sarı kırmızılıların Morata’nın penaltı golü ile 1-0 öne geçmesi sonrası Adana Demirspor sahadan çekildi. İki takım oyuncularının soyunma odasına gitmesinden bir süre sonra maç tatil edildi. Karşılaşma ile ilgili son kararı TFF söyleyecek.

Ortalığı ayağa kaldıran maç sonrası yapılan yorumlarda hem TFF’ye hem de Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’a tepkiler yükseldi. Spor yazarlarının yorumlarındaki “Uyanık olun, bu bir oyun” ifadesi dikkat çekti.

Spor yazarlarının maç sonrası yorumları şöyle:

Bülent Timurlenk (Sabah): Mertens'in pozisyonu penaltı değil… Buna pozisyonun içinde olan Adana Demirspor'un kaptanı Semih'ten daha fazla itiraz eden futbolseverler olmuştur ekran başında. Herkes kararın VAR'dan dönmesini bekledi. VAR sessiz kaldı. Morata'nın golünden 17 dakika sonra da Adana ekibi sahadan çekildi. Hakem, Mertens'in ayağını taktığını görmemiş olabilir. MHK Başkanı'nın koltuğunu korumak için Avrupa'nın çerçöp hakemlerini soktuğu VAR odasında oturan, bu pozisyonu nasıl süzemez. TFF'nin geldikleri günden beri futbolu yönetemediğini söylüyorum. Başkanından yönetim kuruluna, MHK'sından sahadaki hakemlerine kadar hepsi fiyasko. Montella'lı yıllarda sporseverlerin maçlarını kaçırmadığı Adana Demirspor'u bu hale getiren, dün de takımını sahadan çeken Başkan Murat Sancak'tır. Hiçbir kulüp yetişkinlerin oyuncağı değildir. İki senede kulübün geldiği yer ortada. Bir ara da koltuğuna menajer Metin Korkmaz'ı oturtmuştu. Adana Demirspor taraftarı eriyen kadroyu, gözyaşlarıyla sezon başından bu yana izlerken kulübün başkanı hem medyada hem de sosyal medyada kendi şovunun peşindeydi. Evet pozisyon penaltı değil ama bu pozisyon sezon başından bu yana Adana Demirspor aleyhine çalınan ilk düdük değil. Bütün bunlar bir tiyatro diyerek bir sanat dalına ve emekçilerine hakaret edecek değilim. Adana Demirspor camiası, Sancak'tan bu kararın hesabını sormalı. MHK Başkanı ise sezon başından bu yana tüm rezaletlerin sorumlusu olup o koltukta oturmaya devam edecek. Cumartesi-Pazar günleri de maçlar sırasında VAR odalarının etrafında tur atacak. Ne güzel hayat ya!..

Levent Tüzemen (Sabah): Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi, G.Saray'a yapılmış bir operasyondur. Belli ki bu kararı başkan Murat Sancak verdi. Sahadan çekilme kararı Türk futbolunun dibine dinamit koymaktır. Hatta bile bile kaosa sürüklemektir. Sezon başından bu yana birçok takımın hakem kararlarından dolayı canı fazlasıyla yandı. Adana Demirspor da canı yanan takımlar arasında yer almaktadır. Küme düşmesi kesinleşmiş gibi görünen Adana Demirspor'un bir anda sahadan çekilmesi futbol alemine büyük zarar verir. Eğer Adana Demirspor ligin dibinde olmasaydı böyle bir karara imza atar mıydı? Çünkü Adana Demirspor'un birçok maçta canı yandı ama sahadan çekilmeyi asla düşünmediler. Bu çekiliş G.Saray maçına denk getirildi ve kamuoyunda yorumlara yol açtı. F.Bahçeliler 'helal olsun' diye destek verdi. Aynı F.Bahçe böyle bir çekilme operasyonunu Süper Kupa'da yaptı, U19 ile sahaya çıkıp sonra sahadan çekildi. G.Saray yönetimi kendilerine karşı bu oyuna hazırlıklı olup önlem almalı. Kuru gürültüye pabuç bırakmamalı. G.Saray tartışmalı bir penaltı kazandı. Bana göre penaltı da değil! Yabancı VAR'a göre penaltıymış ki müdahale edilmedi. Ama bu penaltı sahadan çekilme kararına neden olmamalı. G.Saray, Hatay'da verilmeyen penaltı nedeniyle berabere kaldı. VAR'da Belçikalı hakem vardı ama penaltının verilmesi için çaba sarf etmedi. G.Saray sahadan mı çekilmeliydi? 12. dakikada olan penaltı sonrasında Adana Demirspor 29. dakikada bir anda sahadan çekildi. Böyle bir karar alınacaksa penaltı atılmadan önce Adana Demirspor çekilebilirdi. Türk futbolu adına kaos yaratacak, utanç gecesi yaşadık.

Uğur Meleke (Hürriyet): Maalesef geçen sezon İstanbul-Trabzon, dün de Galatasaray-Adana maçları, iki takım elbiseli sporsevmezin tercihine kurban gitti. Dünya futbol tarihinde inanılmaz hatalar oldu geçmişte. 2013’te Hoffenheim-Leverkusen maçında auta giden topa gol kararı verdi hakem. Kafayı vuran Kiessling top auta gitti diye üzülürken hakemin gol kararı verdiğini gördü herkes şaşkınlıkla. Evet, belki yüz senede bir yaşanacak tarihi bir hataydı o. Auta giden topa gol kararı verdi hakem. Ancak iki takım da devam ettiler maça. Sporun onurunu korudular çünkü. Türk futbolu maalesef birkaç zengin holigan iş adamının tekelinde. Bu durumu çözmenin tek yolu hür bir TFF seçimi. TFF delege yapısını değiştirmeden hür bir sistem oluşturamazsınız. Şu anda TFF başkanını sadece 300 küsür delege belirliyor. Delege sayısını 10 binler seviyesine çıkarmadan, futbolcuları, antrenörleri, hakemleri o kongreye katmadan, çok adaylı seçime imkan tanımadan bu sorunu çözemezsiniz. Ben TFF Başkan adayı olmak istiyorum ama olamıyorum. Çünkü o 300 delegenin 60’ı bana (ya da belli adaylar dışında hiç kimseye) imza vermiyor. Gerçek bir seçim yapılması mümkün değil bu yapıyla.