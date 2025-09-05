Adana Demirspor'un yeni başkanı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
İstifa eden Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak'ın yerine Ali Sancak görevlendirildi.

Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da başkanlık görevine Ali Sancak getirildi.

"Mavi Şimşekleri"in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedirhan Durak'tan boşalan başkanlık koltuğuna yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Sancak, yönetim kurulu kararıyla atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Bedirhan Durak, 1 Eylül'de başkanlıktan istifa etmişti.

Adana Demirspor'da tarihi karar! Murat Sancak hisselerini devrediyor

