Adana Demirspor'un yeni başkanı belli oldu

Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da başkanlık görevine Ali Sancak getirildi.
"Mavi Şimşekleri"in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedirhan Durak'tan boşalan başkanlık koltuğuna yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Sancak, yönetim kurulu kararıyla atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Bedirhan Durak, 1 Eylül'de başkanlıktan istifa etmişti.
???? KAMUOYUNA DUYURU pic.twitter.com/nEOIkumkdw— Adana Demirspor (@AdsKulubu) September 5, 2025