Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı

Mustafa Dalcı, 1 Temmuz 1973'te Sivas'ta doğdu. Futbolculuk kariyerini amatör seviyede sürdüren Dalcı, 2008 yılında teknik direktör olarak Türkiye'nin çeşitli amatör takımlarında çalışmaya başladı.

Mustafa Dalcı, 1. Lig'de Ankaraspor'u çalıştırdı ve MKE Ankaragücü'nde geçici teknik direktörlük görevinde bulundu. 23 Ocak 2021'de Ankaragücü ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak, 27 Ağustos 2022'de Fatih Karagümrük maçının ardından istifa etti.

14 Kasım 2022'de Gençlerbirliği'nin başına geçen Dalcı, takımın başında biri hükmen kazanılmış olmak üzere 16 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Bu sonuçların ardından 4 Nisan 2023'te görevinden ayrıldı.

28 Aralık 2023'te Manisa FK'nın teknik direktörlük görevine getirilen Dalcı, 3 Nisan 2024'te Bodrum FK'ya yenilmelerinin ardından kulüple yollarını ayırdı.

Mustafa Dalcı'nın kariyeri boyunca farklı liglerde çeşitli deneyimler yaşadığı ve kulüp yönetiminde inişli çıkışlı bir performans sergilediği görülmektedir.