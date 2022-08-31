﻿Adana Demirspor Balotelli'nin transfer olduğunu duyurdu. İşte bonservis bedeli

Lacivert-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz.''
Süper Lig'e 2021/2022 sezonunda katılan İtalyan golcü, tüm kulvarlarda 35 maça çıkıp 19 gol ve 4 asist katkısı verdi.
KARİYERİNDE 11. KULÜP
İsviçre'nin yolunun tutan Balotelli, kariyerindeki 11. kulübe imzasını attı.
Tecrübeli santrafor daha önce Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Brescia, Marsilya, Monza ve Lumezzane takımlarında forma giymişti.
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