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Adana depreme karşı kolları sıvadı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, depreme dirençli bir Adana oluşturmak için başlattığı çalışmalar kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi’nden bilim insanlarıyla bir araya geldi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 13:07
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Adana depreme karşı kolları sıvadı

Adana depreme karşı kolları sıvadı
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ANKA'da yer alan haberde, Adana Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen toplantıya araştırma alanı 'Yapı Mühendisliği' olan ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Binici, ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yakut, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği-Geoteknik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Laman ile Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

"HOCALARIMIZ DENEYİMLERİNİ ADANA’YA AKTARACAKLAR"
Toplantıya katılan bilim insanlarının, binaların güçlendirilmesiyle ilgili İstanbul’da ve İzmir’de ciddi çalışmaları olduğunu söyleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Hocalarımız deneyimlerini bizimle paylaşacaklar ve bizler de bu bilgi birikiminden faydalanacağız. Olası bir depremin yaratacağı zararları en aza indirmek için çalışıyoruz. Sismik araştırma da yaptıracağız. Depremle ilgili halkımızın bilgilenmesi için panel düzenleyeceğiz. Değerli hocalarımız da gelip katkı koyacaklar. Güçlendirmenin merhalesi ne olur? Çünkü güçlendirmenin gerekli olduğu binalar için ekonomisi olan bir proje yapılıyor. Bu projenin bir maliyeti oluyor ve bina sahiplerinin bunu onaylaması gerekiyor. Katılım sağlayan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

"GÜÇLENDİRMEDE FARKLI BİNALAR İÇİN FARKLI YÖNTEMLER VAR"
Prof. Dr. Barış Binici de Adana'a izlenebilecek yol haritasına ilişkin şunları söyledi:

“Bizim alanımız inşaat mühendisliği, yapı mühendisliği. Dolayısıyla o depremsellik tarafına girmeden, Adana’nın geçmişiyle, yapı stokuyla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu esnada depremde yaşanılan hasarlar var. İncelenmesi, tekrar ele alınması gereken binalar mevcut ve vatandaşın bir şekilde itidal noktasına getirilmesi, normal yaşamlarına döndürülmesi gerekiyor. Bunun için de çalışmaların başlatılması gerekiyor. Güçlendirmeler için farklı yöntemler mevcut. Vatandaşın evini boşaltarak yapılan güçlendirmeler var. Burada genelde perde duvar ilavesi, yeni eleman ilavesi gibi uygulamalar var. Bunun yanı sıra eleman güçlendirmesiyle yürüdüğümüz uygulamalar var. Bu bir miktar daha kullanıcı dostu diyebiliriz. Farklı binalar için farklı yaklaşımlar benimsenmek zorunda kalınıyor. Metrekaresine, katsayısına bağlı olarak bu uygulamalar değişiyor. Burada deprem yönetmeliği zaten gerekli yöntemi veriyor. Bu yöntem takip edilip, mevcut bina irdelendikten sonra ilgili güçlendirme, hedef performansı sağlayan güçlendirme belirleniyor ve bu daha sonra proje haline gelerek uygulamaya geçiliyor.” 

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