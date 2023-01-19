Adana Devlet Tiyatrosu şubatta 6 oyun sahneleyecek

ADT'den yapılan açıklamaya göre, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde 1-4 ve 7 Şubat'ta Jan Aust'un yazdığı, Hale Kuntay'ın çevirdiği, Gökhan Doğan'ın yönettiği çocuk oyunu "Güzel ve Çirkin" sahnelenecek.

Aristide Christian Charpentier'in yazdığı, Hakan Tartan ve Türkan Dündar'ın çevirdiği, yönetmenliğini Ebru Kara'nın yaptığı çocuk oyunu "Sihirli Keman" da 12, 14, 19, 21, 26 ve 28 Şubat'ta sahneye konulacak.

Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen'in çevirdiği, yönetmenliğini Birkan Görgün'ün üstlendiği "Komik Para" adlı oyun da aynı sahnede 7-11, 14-18 ve 21-25 Şubat'ta seyirciyle buluşacak.

William Shakespeare'in kaleme aldığı, Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirdiği ve Murat Çidamlı'nın yönettiği "Macbeth" oyunu ise 28 Şubat'ta sahnelenecek.

Sabancı Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde ise Peter Turrini'nin yazdığı, Sibel Arslan Yeşilay'ın çevirdiği ve Tolga Çiftçi'nin yönettiği "Nihayet Bitti" adlı oyun 1-3, 8-10, 22-24 Şubat'ta tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Aynı sahnede, 15-17 Şubat'ta Dario Fo-Franca Rame'nin yazıp Şahin Ergüney'in yönettiği "Sıradan Bir Gün" adlı oyun izlenebilecek.