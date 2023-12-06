Adana dürüm nasıl yapılır? Evde Adana dürüm tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım dürümler düellosunda yarıştı. MasterChef All Star bölümü sonrasında yarışmada yapılan Adana dürüm tarifi en çok araştırıla yemek tariflerinden oldu. Peki, Adana dürüm nasıl yapılır? Evde Adana dürüm tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Adana dürüm nasıl yapılır? Evde Adana dürüm tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar konsept olarak dürümler düellosunu seçti. MasterChef'te yapılan Adana dürüm tarifi merak konusu oldu. Peki, Adana dürüm nasıl yapılır? Evde Adana dürüm tarifi için malzemeler neler?

İşte Adana dürüm tarifi…

ADANA DÜRÜM TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 500 gr. kıyma

- 1 adet soğan

- 100 gr. kuyruk yağı ya da iki yemek kaşığı tereyağı

- 2 diş sarımsak

- 1 adet kapya biber

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- Tuz, karabiber, isteğe bağlı pul biber de koyabilirsiniz

adana-durum.jpg

Adana dürümün lavaşını da evinizde yapmak isterseniz:

- 2 su bardağı ılık su

- 3 yemek kaşığı yoğurt

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ

- 1 paket instant maya

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı şeker

- Aldığı kadar un (4 bardak kadar)

adanadurum-1200x810w.jpgADANA DÜRÜM NASIL YAPILIR?

İlk olarak soğanı ve kapya biberi ince doğrayın. Kıymanın içerisine ekleyin. Tuz ve karabiberi de ekleyip güzelce yoğuralım ve dinlenmesi için dolaba kaldıralım.

Bu sıra da lavaş için un hariç bütün malzemeleri derin bir kap içerisine alalım. Unu kontrollü ekleyip kıvamlı bir hamur yoğuralım yarım saat kadar mayalansın.

Mayalanan hamuru 10-12 eşit parçaya bölelim. Her bir parçayı yuvarlak açıp tava da arkalı önlü pişirelim. Pişen lavaşları bir bez ya da örtüyle güzelce saralım.

Dinlenen kıymayı yumruk büyüklüğünde parçalar alıp şişe geçirelim. Kebap şeklini verip döküm tava da yada normal tava da pişirelim.

Dilerseniz lavaş ekmeğin arasında domates, biber soğanla servis edebilirsiniz.

Öne Çıkanlar
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
CHP'nin olay adamı Tanju Özcan'dan İYİ Parti açıklaması Gündem
CHP'nin olay adamı Tanju Özcan'dan İYİ Parti açıklaması
'Yılın Gazetecisi' ödülü KRT Web Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner'in oldu Gündem
'Yılın Gazetecisi' ödülü KRT Web Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner'in oldu
Son dakika... Ogün Samast için mahkemeden flaş karar Gündem
Son dakika... Ogün Samast için mahkemeden flaş karar
Ünlü oyuncu zayıflama ilacı yüzünden hastanelik oldu Magazin
Ünlü oyuncu zayıflama ilacı yüzünden hastanelik oldu
Hindistan'daki kasırgada can kaybı 17'ye yükseldi Dünya
Hindistan'daki kasırgada can kaybı 17'ye yükseldi
Uyumadan önce ayaklara sürün. İşte mutlu olmanın formülü Sağlık
Uyumadan önce ayaklara sürün. İşte mutlu olmanın formülü
Antalya için sağanak uyarısı Gündem
Antalya için sağanak uyarısı