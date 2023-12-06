MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar konsept olarak dürümler düellosunu seçti. MasterChef'te yapılan Adana dürüm tarifi merak konusu oldu. Peki, Adana dürüm nasıl yapılır? Evde Adana dürüm tarifi için malzemeler neler?

İşte Adana dürüm tarifi…

ADANA DÜRÜM TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 500 gr. kıyma

- 1 adet soğan

- 100 gr. kuyruk yağı ya da iki yemek kaşığı tereyağı

- 2 diş sarımsak

- 1 adet kapya biber

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- Tuz, karabiber, isteğe bağlı pul biber de koyabilirsiniz

Adana dürümün lavaşını da evinizde yapmak isterseniz:

- 2 su bardağı ılık su

- 3 yemek kaşığı yoğurt

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ

- 1 paket instant maya

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı şeker

- Aldığı kadar un (4 bardak kadar)

ADANA DÜRÜM NASIL YAPILIR?

İlk olarak soğanı ve kapya biberi ince doğrayın. Kıymanın içerisine ekleyin. Tuz ve karabiberi de ekleyip güzelce yoğuralım ve dinlenmesi için dolaba kaldıralım.

Bu sıra da lavaş için un hariç bütün malzemeleri derin bir kap içerisine alalım. Unu kontrollü ekleyip kıvamlı bir hamur yoğuralım yarım saat kadar mayalansın.

Mayalanan hamuru 10-12 eşit parçaya bölelim. Her bir parçayı yuvarlak açıp tava da arkalı önlü pişirelim. Pişen lavaşları bir bez ya da örtüyle güzelce saralım.

Dinlenen kıymayı yumruk büyüklüğünde parçalar alıp şişe geçirelim. Kebap şeklini verip döküm tava da yada normal tava da pişirelim.

Dilerseniz lavaş ekmeğin arasında domates, biber soğanla servis edebilirsiniz.