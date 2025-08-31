Adana Eylül'e yağışsız girecek

Yaz boyu yağış almayan Adana'da meteoroloji verilerine göre Eylül ayının ilk haftasında da yağış beklenmiyor. Sıcaklık ise 35 derece civarında.

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da yaz boyunca yağmur yağmadı. Bu nedenle barajların doluluk oranı düştü. 13 Ağustos 2024 verilerine göre aktif doluluk oranları Yedigöze 37, Çatalan 4, Seyhan 7, Nergizlik 23, Kozan ise yüzde 22 ile ortalama yüzde 12 seviyesindeyken 13 Ağustos 2025 yılı verilerine göre aktif doluluk oranları Yedigöze 17, Çatalan 14, Seyhan 16, Nergizlik 17, Kozan ise yüzde 13 ile ortalama yüzde 15 olarak ölçüldü. Pazartesi günü 1 Eylül, Sonbahar mevsiminin ilk günü. Ancak meteoroloji verilerine göre Adana'da Eylül ayının ilk bir haftası da yağış yok. Hava sıcaklığı ise 35 derece civarında. Eylül ayının genelinde ise Adana'da şuan için yağış beklenmiyor. Bir ay boyunca yağış olmaması kuraklık seviyesinin iyice artmasına neden olacak.