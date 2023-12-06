ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 06 Aralık 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/765 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/765 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Adana ili, Seyhan İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1374 Ada, 5 Parsel, Zemin Kat 1 nolu bağımsız bölüm işyeri niteliğinde taşınmazdır. Borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Taşınmazın bulunduğu bina; 4/A yapı sınıfında, betonarme karkas yapı cinsinde ayrık nizamda tek bloktan oluşmaktadır. Bina bodrum kat + zemin kat + 6 normal kat olmak üzere 8 katlı olarak inşaa edilmiştir. Mimari projesine göre bodrum katta; hidrofor odası ve 1 adet işyeri eki, zemin katta ; bina girişi ve 1 adet işyeri, normal katların her birinde 2'şer mesken bulunmakta olup binada toplam 13 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina ; Turhan Cemal Beriker Bulvarının 350m kuzeyinde, Ziyapaşa Bulvarının 220m doğusunda, Atatürk Caddesinin 40 m batısında ve Cumhuriyet Caddesinin 50m güneyinde yer almaktadır. Yol tarifi ise ;Atatürk Caddesi üzerinde güney istikamette ilerlerken sağ kol üzerindeki 61022 sokağa girilir. 61022 sokak üzerinde batı yönünde 40 m ilerledikten sonra değerleme konusu taşınmazın sol kol üzerinde konumlu olduğu görülmektedir. Binaya batı cephe zemin kattan giriş sağlanmaktadır. Binada tek asansör bulunmaktadır. Bina dış cephesi dış cephe sıvası üzeri akrilik boyadır. Bina giriş kapısı fotoselli cam kapı, giriş holü mermer kaplama, merdiveni mermer kaplama korkuluk imalatı alüminyum, duvarları; yer yer sıva üzeri boya kaplama, yer yer ise ahşap kaplama, tavanları ise; yer yer ahşap kaplama, yer yer alçıpan asma tavan üzeri su bazlı boyalıdır. Bina bakımlı vaziyettedir.Değerleme konusu taşınmaz, bulunduğu binanın zemin katında yer almakta olup binanın güneyinden giriş sağlanmaktadır. Taşınmaz kuzey, batı ve doğu cephelidir. Taşınmaz onaylı projesine göre zemin katta net 107,00 m², brüt 115,00 m² kullanım alanlıolup bodrum katta net 135,00 m², brüt 140,00 m² kullanım alanlıdır. Toplam net 242,00 m², brüt 255,00 m² kullanım alanlıdır. Projesine uygun inşaa edilmiştir. Taşınmazın giriş kapısı alüminyum kepenk, iç kapılar ahşap lake kapı, pencereler lamine camlı alüminyum camekandır. Duvarları, sıva üzeri iç cephe boya kaplamadır. Tavanlar alçıpan asma tavan üzeri su bazlı boya kaplamadır. Taşınmazın zemini seramik kaplamadır. WC zemini seramik kaplama, duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır. Isınma sistemi klima ile sağlanmaktadır.

"6 Şubat 2023 tarihinde ve devamı günlerde meydana gelen depremler nedeniyle taşınmazın afet bölgesi ilan edilen mahalde bulunması nedeniyle" Taşınmazın hasar durumu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sorulmuş" 06/11/2023 tarihli cevabıyazı ile HASARSIZ" olduğu bildirilmiştir.

İhaleye katılacakların taşınmazı bizzati görmesi, incelemesi ve araştırması gerekmektedir. İhalesi yapılacak taşınmazda var olabilecek herhangi bir hasar veya olumsuzluk halinde Dairemizin herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmayacak olup İhale alıcısının taşınmazın mevcut halini bilerekihaleye katıldığının kabulü ile ihalenin kesinleşmesi halinde tescili / teslimi yapılacağı hususunun ilan ve şartnameye derç edilmesine karar verildi.

Adresi : Çınarlı Mahallesi 61022 Sokak No:3A Petek İş Merkezi Kat:Zemin Daire:1 Seyhan / ADANA

Yüzölçümü : 584,00 m2 - İşyeri : Toplam net 242,00 m², brüt 255,00 m² kullanım alanlı

Arsa Payı : 6200/58400

İmar Durumu : Ayrık İnşaat Nizamlı , Taks:0,60 , E:2,40 yoğunluklu , Merkezi İş Alanıdır

Kıymeti : 2.425.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.