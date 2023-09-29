ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

ADANAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/85 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/85 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Adana ili, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi, 416 Ada, 85 Parsel, 6.Kat 12 nolu Bağımsız bölüm Mesken niteliğinde taşınmazdır. Borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Mesken kuzey, doğu ve güney yönlere cepheli olarak 62/1356 arsa paylışeklindedir. Mesken Seyhan Tapu Müdürlüğünde mevcut onaylı mimari projesine göre katta kuzey, doğu ve güney yönlere cepheli olarak 62/1356 arsa paylı şeklindedir. Meskenin konumlu olduğu binada 1 adet asansör bulunmakta olup onaylı mimari projesine göre mesken brütü 200,00m2 (ortak yerlerle birlikte; kat holü, merdiven holü vb. alanlar ile birlikte brütü 200.00m2 olup) net 190.00m2 kullanım alanlı olup 4 oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo, wc, iklimlendirme odası ve 3adet balkon şeklinde inşa edilmiştir. Giriş kapısı demir kapı, iç kapıları panel kapı ve pencereleri pvc doğramadır. Mesken zeminleri sermaik döşeli, duvarları boyalı ve tavanı kartonpiyerlidir. Mutfakdolapları hazır imalat olup tezgahı mermerittir. Mesken olarak kullanılan taşınmazın iç teknik özellikleri iyi durumdadır. "6 Şubat 2023 tarihinde ve devamı günlerde meydana gelen depremler nedeniyle taşınmazın afet bölgesi ilan edilen mahalde bulunması nedeniyle" Taşınmazın hasar durumu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sorulmuş" 14/04/2023 tarihli cevabı yazı ile AZ HASARLI" olduğu bildirilmiştir.

Adresi : Reşatbey Mahallesi Ordu Bulvarı No:33 Barla Apartmanı Kat:6 Daire:12 Seyhan / ADANA

Yüzölçümü : 1.356,00 m2 - Mesken : Brüt : 200,00m2 - Net: 190,00m2

Arsa Payı : 62/1356

İmar Durumu : Merkezi iş alanı , ayrık nizam , taks:0,60 E:2,40 Hmaks:serbest

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. (Seyhan Belediyesinin 05/09/2022 Tarih ve 78230 yevmiye numarası ile AT 3194 sayılı kanunun 32.Maddesi gereğince imar mevzuatına aykırıdır beyanı mevcut olup, Taşınmaz bu beyan ile beraber ihale olunacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2023 - 13:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.