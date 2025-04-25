Adana göle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve bulvar sular altında kalırken, trafikte aksamalar yaşandı.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar ise su birikintilerinde mahsur kaldı.

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Altyapı yetersizliği bir kez daha gün yüzüne çıkarken, ana arterlerde oluşan su birikintileri ulaşımı durma noktasına getirdi. Vatandaşlar yağışın etkisiyle mağdur olurken, polislerde yoğun mesai harcadı. Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru, tıkanan kanalizasyon kapaklarını tek başına açarak suyun tahliyesini sağladı. Vatandaşlar, görevli polisin çabasını takdirle karşıladı.

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Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, geçmiş yıllarda da benzer taşkınların yaşandığı bölgelerde kalıcı altyapı çözümleri üretmemesi kentteki altyapı eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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