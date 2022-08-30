﻿TAG Otoyolu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki tünelde bulunan fanın yola düşmesi sonucu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu.
Otoyolun Bahçe Tüneli'ndeki fan, henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü.
Ölen veya yaralanın olmadığı olayın hemen ardından trafik güvenliğinin sağlanması adına otoyolun Adana-Gaziantep yönü, Bahçe gişelerinden itibaren trafiğe kapatıldı.
Araçlar, alternatif yollara yönlendirildi.
Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de fanın kaldırılması ve otoyolun temizlenerek ulaşıma açılması için çalışmalara başladı.
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