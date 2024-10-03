Adana Kebabına limon sıkılır mı? Usta kebapçı Yaşar Aydın tartışmalara son noktayı koydu

Adana kebabına limon sıkılıp sıkılmayacağı tartışmasına usta kebapçı Yaşar Aydın son noktayı koydu: "Kebaba limon sıkmak doğru değil, limon salataya sıkılır."

Sosyal medyada büyüyen bu tartışmaya Aydın, "Her işin ustası vardır. Kebaba limon sıkmak isteyen sıkar, istemeyen sıkmaz." diyerek açıklık getirdi.

Aydın, "Ete limon sıkmak doğru değil, limon salataya sıkılır. Ete sadece tuz atılmalı, baharat bile konmamalı" dedi.

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"LİMON SALATAYA SIKILIR"

Aydın, "Kebaba limon sıkmak doğru bir şey değil. Limon salataya sıkılır, aslında ete baharat dahi konulmaz. Eti terbiye yaparsan o terbiyenin kullandığı baharatların tadını alırsın. Ete sadece tuz atarsan sadece etin tadını alırsın" dedi.

"LİMON VEYA TURUNÇ SIKILIRSA ETİN TADI ALINMAZ"

Aydın, "Ete limon sıkarsan onun tadını alırsın veya turunç sıkarsan, turuncun tadını alırsın. Ete sıkarsan güzel olmaz. Balığa sıkılıyor ama ete neden sıkılsın?

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Et sıcak yenir, limon sıkarsan et soğur. Herkes damak tadı farklıdır, limon sıkanlara da sıkmayanlara da saygı duyuyorum" sözlerine yer verdi.

"VATANDAŞLAR DA KEBABA LİMON SIKILMAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Tekirdağ'dan Adana kıyma kebabı yemeye gelen Sibel Baydur, "Ben kebaba limon sıkmam. Çünkü etin tadını alamazsınız, sadece limon tadı gelir. Limon daha baskın olacağı için sıkılmaz" dedi.

Kebap yemeye gelen Mehmet Kazım Tambağ ise, "Limon salataya sıkılır, kebaba sıkılmaz. Kebabın tadını alabilmek için limon sıkılmaz.

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Çünkü limon daha ağır basacağı için kebap tadı alamazsınız. Ekmeğin arasına salata koysanız bile tadını bozarsınız. O nedenle kebabı ekmeğin arasına koyacaksınız. Salatayı da limon sıkarak yiyeceksiniz" şeklinde konuştu.