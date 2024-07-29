Adana Kozan'da orman yangını

Kaynak: İHA
Adana Kozan'da orman yangını

Adana'nın Kozan İlçesi'nde orman yangını çıktı. Sabah saat 04.30 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın zeytin bahçelerine de sıçradı.

Köşeli Mahallesi'nde sabaha karşı 04.30 sularında orman yangını çıktı. Yangına Kozan orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre ilçelerden takviye istenerek çok sayıda arasöz ve yangın söndürme ekibi ile müdahale ediliyor.

Bölgede şiddetli rüzgarın etkisi ile çevredeki zeytin bahçelerinde sıçrayan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Orman yangınına müdahale sürerken dumanlar ilçe merkezinde de gözlemlendi. Bölgede bulunan 1 yayla evinin tedbir amaçlı boşaltıldığı yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Köseli mahalle sakinleri bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeni ile mahallelerini kendileri boşaltırken yangının çok şiddetli olduğunu ve hızla ilerlediğini kaydetti.

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