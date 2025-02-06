Adana Kozan'da traktörden çıkan kıvılcım evi küle çevirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana Kozan'da traktörden çıkan kıvılcım evi küle çevirdi

Adana'nın Kozan ilçesine traktörde oluşan şase sonucu kıvılcımların otluk alana sıçraması ile çıkan yangında ev küle döndüğü bildirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen bir yangın, bir evin küle dönmesine neden oldu.

Traktörde oluşan şase sonucu çıkan kıvılcımlar, otluk alana sıçradı ve yangın hızla büyüyerek bir eve ulaştı.

Yangın, Bucak bölgesi Karaveliler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Karavelioğlu'na ait traktörün şase yapması sonucu otluk alanda yangın çıktı.

Kıvılcımlar hızla yayılarak, çevredeki otları tutuşturdu ve yangın büyüyerek yakınlardaki bir eve sıçradı.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Pazaryeri Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Ancak, yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat başlattı. Yangının kesin nedeni belirlenene kadar detaylı bir inceleme yapılacak.

Traktörün şase yapması sonucu çıkan yangın, büyük maddi hasara neden oldu.

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