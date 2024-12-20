Adana merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: Onlarca gözaltı var

Kaynak: AA
Adana merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: Onlarca gözaltı var

Adana merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, 10 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, 38 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca, motosiklet satma bahanesiyle 38 kişinin "sazan sarmalı" yöntemiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karışan kişileri yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla 23 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlıların yakalanması amacıyla Adana, Mersin, Osmaniye, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Muş ve Zonguldak'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 zanlı yakalandı; adreslerde 22 cep telefonu, 14 SIM kart ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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