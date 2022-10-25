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Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu: 17 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 15 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 11:41
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Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu: 17 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir e-ticaret sitesinin ve buna bağlı para aktarım sitesinin taklit edilerek yaklaşık 500 kişinin 15 milyon lira dolandırılmasıyla ilgili 21 Ekim'de Adana merkezli 15 ilde başlatılan operasyonda gözaltına alınan 110 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan şebekenin elebaşıları olduğu öne sürülen O.B. ve H.A. ile web tasarımcısı O.Ç'nin de arasında olduğu 17'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 37'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir e-ticaret sitesinin ve buna bağlı para aktarım sitesinin taklit edilerek yaklaşık 500 kişinin 15 milyon lira dolandırıldığını belirlemişti.

Polis, yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Adana merkezli 15 ilde şafak vakti düzenlediği operasyonda şebeke elebaşıları olduğu öne sürülen O.B. ve H.A. ile internet sitelerini taklit eden web tasarımcısı O.Ç'nin de aralarında olduğu 110 şüpheliyi yakalamıştı.

Operasyon kapsamında şebekenin kripto para borsalarına yatırarak aklamaya çalıştığı suçtan elde edilen gelirin, yaklaşık 6 milyon lirasına bloke konulmuş, zanlıların adreslerinde de ziynet eşyaları, cep telefonları, dijital materyaller ve silahlar ele geçirilmişti. Öte yandan yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şebeke üyelerinin banka hesaplarından bu kapsamda 60 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edilmişti. (AA)

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