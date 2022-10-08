﻿Adana Seyhan Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Adana Seyhan Belediyesi, 75 beden işçisi ve 25 güvenlik görevlisi alacak.
Adaylar başvurularını 8 Ekim 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresini özgeçmişlerini mail atmak suretiyle elektronik olarak yapacaklardır.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türk vatandaşı olmak
Affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar ile anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak
Emekliliğe hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Güvenlik görevlisi alımı için ayrıca özel güvenlik sertifikası ve kimliğine sahip olmak şartı aranıyor
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