﻿Adana Seyhan Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Adana Seyhan Belediyesi, 75 beden işçisi ve 25 güvenlik görevlisi alacak.

Adaylar başvurularını 8 Ekim 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresini özgeçmişlerini mail atmak suretiyle elektronik olarak yapacaklardır.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türk vatandaşı olmak

Affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar ile anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak

Emekliliğe hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Güvenlik görevlisi alımı için ayrıca özel güvenlik sertifikası ve kimliğine sahip olmak şartı aranıyor