Adana sıcağında Adana Demirspor’dan Osijek’e gol şov. Mirza Şeker yazdı

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turunda Adana Demirspor, ilk maçta evinde Osijek’i konuk etti.

Cluj’u devirerek tarih yazan Mavi Şimşekler, bugün de Hırvatistan ekibi karşısında avantaj yakalamanın peşindeydi.

Adanalı taraftarın büyük desteğiyle başlayan maça temsilcimiz de bir o kadar güzel başladı.

OLAĞANÜSTÜ BİR GOL!

Temsilcimiz henüz maçın başında bulduğu golle tribünleri adeta çılgına çevirdi.

3.dakikada gelişen Adana Demirspor atağında top ceza sahasına doğru açıldı.

Topa gelişine muazzam bir vuruş yapan Svensson, topun koordinatlarını girerek ip gibi bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Bu gol için söylenecek bir şey yok, tek kelimeyle ‘olağanüstü.’

Maça bu kadar iyi başlanamazdı.

Osijek Adana Demir’in hata yapmasını bekledi.

Ancak temsilcimiz başladı bir kere gollere ve ikinci gol de geldi.

YUSUF SARI ATTI, TAKLASINI YAPTI!

Osijek ne olduğunu anlamadan 15 dakikada maç 2-0 oldu.

Rakibin atağa çıkarken yaptığı hatayı iyi değerlendiren temsilcimiz, Yusuf Sarı ile farkı ikiye çıkardı.

Yusuf, Belhanda’nın attığı pasla topla buluştu. Şutunu çekti ve top kaleciden döndü, dönen topu ağlara yolladı.

Golden sonra taklasını da attı. Bu golle iyice rahatladık ama farkı açmak ilk maçtan çok önem arz ediyor.

İLK YARININ HAKİMİ ADANA DEMİR

İlk yarıda rakibine yüzde 59’a yüzde 41’lik üstünlük kuran temsilcimiz, topun sahibi ve maçın hakimiydi.

Oynadığı güzel oyunla da ilk yarıyı 2-0 kapatmayı bildi.

İKİNCİ YARI KALDIĞI YERDEN

Adana Demirspor farkı açmaya devam etti.

Rakibini ezen temsilcimiz Cherif Ndiaye ile durumu 3-0’a getirdi.

Belhanda’nın ara pasına hareketlenen Ndiaye, kaleye yakın mesafeden topu tavana astı.

Maç koptu gitti… Turu ikinci maça bırakmadık adeta.

Osijek birkaç önemli pozisyon yakalasa da bunları değerlendiremedi.

YUSUF SARI’YA AYRI BİR PARANTEZ VE 4-0!

Bugün Yusuf Sarı için konuşulacak çok şey var.

Sezon öncesi gösterdiği üst düzey performansla takdirleri topladı.

Bu maçta da attığı golün ardından, becerisiyle penaltıyı aldırdı.

Ceza sahasına çalımlarla sokulan Yusuf, Lovric’in müdahelesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Cherif Ndiaye, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı.

BİR PENALTI DA OSIJEK’E

Osijek’in geliştirdiği atakta rakip takım penaltı kazandı.

Svensson’un topu kapmak isterken Lovric’e yaptığı müdahele sonrası hakem penaltı noktasına yöneldi.

Grzan, topu ağlara yolladı ve 73’te fark 3’e indi.

YOK BÖYLE BİR GOL: JENERİKLİK GOLLER ÜST ÜSTE

Adana Demirspor büyülemeye devam ediyor.

Jeneriklik gollerin atıldığı maçta muazzam bir gol daha geldi.

Oyuna 80. dakikada Yusuf Sarı yerine giren adaşı Yusuf Erdoğan, uzak köşeye yolladığı plaseyle ağızları açık bıraktı.

Niang’ın harika pasıyla hareketlenen Yusuf Erdoğan, sağ kanattan içeri sokuldu ve uzak köşeye golü yaptı.

MÜKEMMEL BİR RUH: AVANTAJI KAPTI

Adana Demirspor, harika bir oyunla play-off’lar için turu büyük ölçüde kaptı.

5-1’lik skorla taraftarını sevindiren Mavi-Şimşekler, gelecek için heyecan veriyor.

Oynadığı oyunla çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum Adana Demirspor’un.

Takım kimyası çok iyi oturmuş.

Oyuncular birbiriyle anlaşıyor.

Gruplara kalmalarını umuyorum, kalacaklar da bence.

Temsilcilerimiz gümbür gümbür geliyor.

Harika bir maçı daha geride bıraktık..

Adana Demirspor’u tebrik ediyorum.