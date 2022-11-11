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Adana sosyal medyada küfürleşip, sokak ortasında çatıştılar

Adana’da Mazlum Deniz’in ağır yaralandığı silahlı çatışmanın, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Çatışmaya karıştığı belirlenip gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 12:05
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Adana sosyal medyada küfürleşip, sokak ortasında çatıştılar

Adana sosyal medyada küfürleşip, sokak ortasında çatıştılar
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Adana'nın Seyhan İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda aralarında husumet olan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce Muhammet Salih İlhanlı ile arkadaşları Mithat Anlaş ve Selçuk Alakaş, tabancayla ateş açtı. Karşı gruptaki Hüseyin Arat, Mazlum Deniz, Caner Çiçek, Ümit Taylan Satar ve Ahmet Enes Alataş da karşılık verdi. Karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mazlum Deniz, arkadaşları tarafından hafif ticari araçla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Deniz, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

ÇATIŞMAYA KARIŞAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, sokakta çok sayıda boş kovan, Deniz’in hastaneye kaldırıldığı hafif ticari araçta ise 2 ruhsatsız tabanca buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Arat’ın evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çatışmanın Arat ile İlhanlı’nın sosyal medya üzerinden tartışıp, küfürleşmesi sonrası yaşandığı ortaya çıktı. Hastanede tedavisi süren Deniz’in, 17 Ekim’de otomobiline düzenlenen Kalaşnikoflu saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

3 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Arat, Ahmet Enes Alataş ile Muhammet Salih İlhanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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