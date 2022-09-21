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Adana'da TIR pikaba arkadan çaptı iki kişi hayatını kaybetti

Adana'da TIR'ın arkadan çarptığı pikaptaki biri kadın iki kişi öldü. Kazada hayatını kaybeden 34 yaşındaki Elif Mura'nın hamile olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 09:45
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Adana Tarsus otoyolunda TIR'a pikap çarptı. Kazada biri kadın iki kişi hayatını kaybetti. Kaza can veren kadının hamile olduğu öğrenildi

Adana'da TIR pikaba arkadan çaptı iki kişi hayatını kaybetti
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Kaza, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde meydana geldi. K.A. yönetimindeki TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 ND 810 plakalı pikaba sol arka tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikap, sol şeride doğru sürüklendi.

TIR sürücüsünün ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pikapta ağır yaralanan Elif Mura ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı iki kişi, kaldırıldıkları hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Mura'nın hamile olduğu tespit edildi.

TIR sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Adana'da TIR'ın arkadan çarptığı pikapta hayatını kaybeden kişinin, Nurettin Deniz olduğu tespit edildi. Kazada hayatını kaybeden Elif Mura ve Nurettin Deniz'in cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

 

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