Adana’da Uluslararası Lezzet Festivali kapsamında, Seyhan Nehri üzerinde 400 dron, lazer ve havai fişeklerle düzenlenen gösteri renkli görüntüler yarattı.

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, ‘Kuşaktan Kuşağa’ temasıyla devam ediyor.

Festival kapsamında Merkez Park’taki Seyhan Nehri üzerinde dron gösterisi gerçekleştirildi. Gösterinin ardından lazer ve havai fişek şovlarıyla renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinliği takip eden çok sayıda vatandaş nehir üzerindeki gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.