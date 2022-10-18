﻿Adana Valiliği bazı ilçelerin Osmaniye'ye bağlanacağı iddiasına cevap verdi

(AA) - Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Osmaniye'nin büyükşehir yapılması için Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin Osmaniye'ye bağlanacağına ilişkin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın beyanlarının yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana'mızın ve Türkiye'nin gündeminde böyle bir konu yokken valiliğimize atfen yapılan bu açıklama, talihsiz bir açıklama olmuştur. Hizmet makamında olanların devlet adamlığı sorumluluğu içerisinde hareket etmeyip hayali gündemlerle kamuoyunu meşgul etmesi, bir de valilik makamının adının kullanılarak bu asılsız konulara doğruluk kazandırılmaya çalışılması hem yanlış hem de kabulü mümkün değildir. Adana gibi kadim bir şehirde ciddi konuların konuşulması ve vatandaşın sorunlarının gündem yapılması herkesin yararına olacaktır."